Пытавшаяся спасти свой счет от аферистов иркутянка перевела мошенникам 450 тысяч рублей

22-летняя жительница Иркутска, пытавшаяся спасти свой счет от мошенников, отдала телефонным аферистам 450 тысяч рублей, сообщает региональная полиция.

Установлено, что девушке позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он попросил гражданку перевести накопления на резервный счет, чтобы спасти средства от мошеннической атаки.

Иркутянка следовала рекомендациям афериста, в результате чего лишилась всех средств. После того, как деньги со счета были списаны, номер лжесотрудника банка стал недоступным.