В Иркутской области проверяют приют для животных «Пять звезд»

В течение 7 и 8 ноября 2020 года государственные инспекторы службы ветеринарии провели осмотр помещений приюта, оценили клиническое состояние содержащихся там животных, сообщают в областной администрации.

Во время контрольных мероприятий были выявлены нарушения правил содержания животных, в том числе правил карантинирования животных, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек.

При этом 8 ноября в ходе инспекторской проверки деятельности приюта ООО «Пять звезд» был зафиксирован случай массового изъятия животных из приюта представителями зоозащитного сообщества. Туда, где сейчас содержатся вывезенные животные, ведомство направляет специалиста для проведения клинического осмотра животных и назначения им лечения.

Как отмечают в ветслужбе региона, инцидент с вывозом животных с места контрольных мероприятий создал серьезные проблемы для проведения ревизии в приюте.

В соответствии с действующим законодательством срок проведения проверки установлен с 7 ноября по 2 декабря 2020 года. Оценку действиям лиц, проводивших изъятие животных, должны будут дать правоохранительные органы.