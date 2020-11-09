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Консультационные центры для родителей действуют в Иркутской области

С начала 2020 года более 11 тысяч человек обратились в консультационные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи для родителей и детей. Об этом рассказали в министерстве образования региона.  

Центры по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям созданы в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Их более 270. Два крупных расположены в Иркутске – это Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекцииОстальные расположены на площадках образовательных организаций в 33 муниципалитетах региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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