Предприниматели Иркутска доставят в больницы около 50 тонн питьевой воды

В минувшие выходные предприниматели города доставили 10 тонн питьевой воды в 11 медучреждений Иркутска. В ближайшее время по больницам города будет распределено еще порядка 40 тонн воды. Об этом доложил начальник департамента потребительского рынка администрации Иркутска Иван Фоминых

– Мы ведем мониторинг потребностей больниц, информируем о них предпринимателей, координируем эту деятельность. На сегодня подключились к поставке в медучреждения одноразовой посуды и воды. Среднесуточная потребность питьевой воды для пациентов составляет 2 тонны в день, стараемся ее закрыть, – рассказал Иван Фоминых.

Как отметили в департаменте потребительского рынка, в медицинских учреждениях сохраняется потребность в средствах индивидуальной защиты – в масках, перчатках, защитных экранах, респираторах. Также требуется одноразовая посуда, бутилированная вода. Есть необходимость в транспорте для развоза врачей по вызовам. Департамент потребительского рынка администрации Иркутска принимает на электронную почту covid19@admirk.ru все предложения по возможной помощи врачам и лечебным учреждения, борющимся с COVID-19.