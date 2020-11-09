В Иркутске 100 дополнительных коек для больных коронавирусом

Первых пациентов приняло новое отделение медсанчасти ИАПО, которое начало работать в режиме инфекционного госпиталя. Туда уже доставили 35 пациентов. По оценкам специалистов, оставшиеся 25 коек будут заняты в течение суток, сообщают в областной администрации.

Также начало работать отделение реабилитации для больных, перенёсших коронавирусную пневмонию. Оно расположено в АО «Клинический курорт «Ангара». В отделении 40 мест, половина из них уже заняты.

Идут работы по организации коек в других медицинских учреждениях. Среди них клиническая больница №3. Там оборудуют ещё одно отделение. В нём будет 130 мест. Работы завершат к 20 ноября.

Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Евгению Левченко поручено сформировать группу технических специалистов, которые смогут оперативно оценивать состояние систем подачи кислорода и предлагать оптимальные решения по их ремонту.

Председателю Правительства Иркутской области Константину Зайцеву необходимо проработать систему бесплатного обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов. Необходимые препараты им будут доставлять на дом.

Также во время заседания оперативного штаба был затронут вопрос профилактики болезни. Общественный транспорт переполнен. Многие люди в социальных сетях пишут о грязи в салонах. Это говорит об отсутствии необходимой санитарной обработки. Игорь Кобзев поручил министерству жилищной политики, транспорта и связи найти способы увеличить количество единиц транспорта на линиях, администрациям населённых пунктов – усилить контроль обработки автобусов, троллейбусов и трамваев.