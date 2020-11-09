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В Акции «Оставайся Донором» в Иркутской области приняли участие более ста общественников и спортсменов

На данный момент в Иркутской области дефицита крови и её компонентов нет. Однако необходимо постоянно поддерживать запасы в достаточном количестве, сообщают в областной администрации.  

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Активно включились в проект спортсмены: среди участников, пришедших сдавать кровь представители «Федерации айкидо Иркутской области», Иркутского клуба КИ – Айкидо, клуба айкидо Дзикисинкай России-Иркутск, а также хоккеисты молодежной команды «Байкал-энергия 2».  

Поддержал участников акции #ОставайсяДонором в Иркутской области олимпийский чемпион, бобслеист Алексей Негодайло.

За первые несколько часов акции кровь сдали порядка ста человек. Всех желающих будут ждать не только в течение всего дня акции, но и во все последующие. Напоминаем, после заболевания пневмонией или Covid-19 должен пройти как минимум месяц до кровосдачи, в случае ОРВИ этот промежуток составляет 2 недели после выздоровления. За 2 дня до донации нельзя принимать аспирин, анальгетики, выпивать алкоголь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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