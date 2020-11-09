Читая прибыль Сбербанка в октябре составила 81,6 млрд руб.

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2020 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2019 год пересчитаны с учетом этих изменений.

Ключевые факты октября:

Банк заработал чистую прибыль в размере 81,6 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 20,5%, а рентабельность активов – 3,0% в годовом выражении.

Розничный портфель банка вырос на 2,4%. Выдан рекордный объем розничных кредитов – 478 млрд руб.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 1,1% без учета валютной переоценки. Положительная динамика портфеля сохраняется с середины текущего года.

В октябре банк выплатил дивиденды за 2019 год в размере 422 млрд руб.

Финансовый директор А.Ю. Бурико:

«В октябре продолжился активный рост кредитного портфеля во всех сегментах. В ипотечном кредитовании мы установили новый рекорд - выдано более 280 млрд руб., что составляет почти 20% всех выдач с начала года. Положительная динамика клиентской активности при сдержанном росте расходов и стабильном качестве кредитного портфеля позволили достичь рентабельности капитала выше 20% за месяц и 16% с начала года».

Комментарии по итогам 10 месяцев 2020 года:

Чистый процентный доход вырос на 14,2% относительно 10 месяцев 2019 года и составил 1 187 млрд руб. Темп роста чистого процентного дохода постепенно ускоряется с начала лета благодаря высоким темпам кредитования. Положительное влияние оказали также снижение стоимости фондирования и понижение ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов.

Чистый комиссионный доход вырос на 9,1% до 411,4 млрд руб. в результате роста дохода от расчетных операций и восстановлению активности по банковским картам. Опережающий рост показали также доходы от операций клиентов на финансовых рынках, банковских гарантий и операций торгового финансирования.

Операционные расходы составили 495,6 млрд руб., увеличившись относительно 10 месяцев прошлого года на 4,0%. Позитивный эффект продолжает оказывать программа оптимизации расходов в ответ на пандемию, а также выравнивание сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат, произошедшей в июле прошлого года. Отношение расходов к доходам улучшилось и составило 27,3% против 31,9% годом ранее.

Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в октябре составили 27,8 млрд руб. За 10 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 527,8 млрд руб. против 99,5 млрд руб. годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 10 месяцев 2020 года составила 792,4 млрд руб., а чистая прибыль 641,1 млрд руб.

Активы в октябре увеличились на 0,8% до 32,5 трлн руб. за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги.

В октябре корпоративным клиентам выдано 1,1 трлн руб., с начала года – 10,6 трлн руб., что на 15% больше, чем год назад. Остаток корпоративного портфеля составил 15,5 трлн руб., увеличившись за месяц на 1,1% без учета валютной переоценки.

Розничный портфель за месяц вырос на 194 млрд руб. или на 2,4% и к 1 ноября превысил 8,2 трлн руб. Главный драйвер роста – жилищные кредиты, портфель которых вырос в октябре на 3,5%.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам октября изменился незначительно с 3,25% до 3,24%.

Портфель ценных бумаг в октябре вырос на 12,6% или на 0,5 трлн руб. за счет приобретения облигаций федерального займа. Одновременно были погашены облигации Банка России. В результате остаток портфеля на 1 ноября составил 4,9 трлн руб.

Средства клиентов за октябрь остались на уровне 22,8 трлн руб.: средства физических лиц сократились на 0,5%, средства юридических лиц выросли на 0,4%.

В октябре банк разместил биржевые облигации объемом 40 млрд руб. сроком на 3 года и 1 месяц. Ставка купона 5,7%. По итогам размещения общий портфель выпущенных биржевых облигаций превысил 500 млрд руб.

Базовый, основной и общий капитал в октябре снизились на 423 млрд руб. за счет выплаты дивидендов по итогам 2019 года, что привело к снижению соответствующих уровней достаточности капитала на 130бп. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль текущего года, что будет скорректировано по итогам годового аудита. Активы, взвешенные с учетом риска, снизились в октябре на 0,7% или на 0,2 трлн руб.

Капитал, млрд руб. 1 ноя'20* 1 окт’20 1 ноя'20*/

1 окт’20 1 янв’20 1 ноя'20*/ 1 янв’20 Базовый 3 586 4 009 -10,5% 3 300 8,7% Основной 3 736 4 159 -10,2% 3 300 13,2% Общий 4 537 4 873 -6,9% 4 568 -0,7% Достаточность капитала, % Базового Н1.1, мин. 4,5% 11,44% 12,70% -1,3 п.п. 10,51% 0,93 п.п. Основного Н1.2, мин. 6,0% 11,92% 13,18% -1,3 п.п. 10,51% 1,41 п.п. Общего Н1.0, мин. 8,0% 14,45% 15,42% -1,0 п.п. 14,52% -0,06 п.п. Активы с учетом риска, млрд руб. 31 392 31 599 -0,7% 31 470 -0,2%

* оперативные данные