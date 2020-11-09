Читая прибыль Сбербанка в октябре составила 81,6 млрд руб.

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2020 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2019 год пересчитаны с учетом этих изменений.
Ключевые факты октября:
- Банк заработал чистую прибыль в размере 81,6 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 20,5%, а рентабельность активов – 3,0% в годовом выражении.
- Розничный портфель банка вырос на 2,4%. Выдан рекордный объем розничных кредитов – 478 млрд руб.
- Кредитный портфель юридических лиц вырос на 1,1% без учета валютной переоценки. Положительная динамика портфеля сохраняется с середины текущего года.
- В октябре банк выплатил дивиденды за 2019 год в размере 422 млрд руб.
Финансовый директор А.Ю. Бурико:
«В октябре продолжился активный рост кредитного портфеля во всех сегментах. В ипотечном кредитовании мы установили новый рекорд - выдано более 280 млрд руб., что составляет почти 20% всех выдач с начала года. Положительная динамика клиентской активности при сдержанном росте расходов и стабильном качестве кредитного портфеля позволили достичь рентабельности капитала выше 20% за месяц и 16% с начала года».
Комментарии по итогам 10 месяцев 2020 года:
Чистый процентный доход вырос на 14,2% относительно 10 месяцев 2019 года и составил 1 187 млрд руб. Темп роста чистого процентного дохода постепенно ускоряется с начала лета благодаря высоким темпам кредитования. Положительное влияние оказали также снижение стоимости фондирования и понижение ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов.
Чистый комиссионный доход вырос на 9,1% до 411,4 млрд руб. в результате роста дохода от расчетных операций и восстановлению активности по банковским картам. Опережающий рост показали также доходы от операций клиентов на финансовых рынках, банковских гарантий и операций торгового финансирования.
Операционные расходы составили 495,6 млрд руб., увеличившись относительно 10 месяцев прошлого года на 4,0%. Позитивный эффект продолжает оказывать программа оптимизации расходов в ответ на пандемию, а также выравнивание сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат, произошедшей в июле прошлого года. Отношение расходов к доходам улучшилось и составило 27,3% против 31,9% годом ранее.
Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в октябре составили 27,8 млрд руб. За 10 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 527,8 млрд руб. против 99,5 млрд руб. годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.
Прибыль до уплаты налога на прибыль за 10 месяцев 2020 года составила 792,4 млрд руб., а чистая прибыль 641,1 млрд руб.
Активы в октябре увеличились на 0,8% до 32,5 трлн руб. за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги.
В октябре корпоративным клиентам выдано 1,1 трлн руб., с начала года – 10,6 трлн руб., что на 15% больше, чем год назад. Остаток корпоративного портфеля составил 15,5 трлн руб., увеличившись за месяц на 1,1% без учета валютной переоценки.
Розничный портфель за месяц вырос на 194 млрд руб. или на 2,4% и к 1 ноября превысил 8,2 трлн руб. Главный драйвер роста – жилищные кредиты, портфель которых вырос в октябре на 3,5%.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам октября изменился незначительно с 3,25% до 3,24%.
Портфель ценных бумаг в октябре вырос на 12,6% или на 0,5 трлн руб. за счет приобретения облигаций федерального займа. Одновременно были погашены облигации Банка России. В результате остаток портфеля на 1 ноября составил 4,9 трлн руб.
Средства клиентов за октябрь остались на уровне 22,8 трлн руб.: средства физических лиц сократились на 0,5%, средства юридических лиц выросли на 0,4%.
В октябре банк разместил биржевые облигации объемом 40 млрд руб. сроком на 3 года и 1 месяц. Ставка купона 5,7%. По итогам размещения общий портфель выпущенных биржевых облигаций превысил 500 млрд руб.
Базовый, основной и общий капитал в октябре снизились на 423 млрд руб. за счет выплаты дивидендов по итогам 2019 года, что привело к снижению соответствующих уровней достаточности капитала на 130бп. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль текущего года, что будет скорректировано по итогам годового аудита. Активы, взвешенные с учетом риска, снизились в октябре на 0,7% или на 0,2 трлн руб.
|
Капитал, млрд руб.
|
1 ноя'20*
|
1 окт’20
|
1 ноя'20*/
|
1 янв’20
|
1 ноя'20*/ 1 янв’20
|
Базовый
|
3 586
|
4 009
|
-10,5%
|
3 300
|
8,7%
|
Основной
|
3 736
|
4 159
|
-10,2%
|
3 300
|
13,2%
|
Общий
|
4 537
|
4 873
|
-6,9%
|
4 568
|
-0,7%
|
Достаточность капитала, %
|
Базового Н1.1, мин. 4,5%
|
11,44%
|
12,70%
|
-1,3 п.п.
|
10,51%
|
0,93 п.п.
|
Основного Н1.2, мин. 6,0%
|
11,92%
|
13,18%
|
-1,3 п.п.
|
10,51%
|
1,41 п.п.
|
Общего Н1.0, мин. 8,0%
|
14,45%
|
15,42%
|
-1,0 п.п.
|
14,52%
|
-0,06 п.п.
|
Активы с учетом риска, млрд руб.
|
31 392
|
31 599
|
-0,7%
|
31 470
|
-0,2%
* оперативные данные
Показатели ПАО Сбербанк за 10 месяцев 2020 года (РПБУ, неконсолидированные данные)