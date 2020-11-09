Межгосударственную группу Совета Европы по технологиям искусственного интеллекта возглавил сотрудник Сбербанка

В Специальном комитете Совета Европы по технологиям искусственного интеллекта (ИИ) начала работу межгосударственная группа по проведению глобальных консультаций. Председателем группы выбран Андрей Незнамов, исполнительный директор Центра исследования данных для государственных органов Сбербанка. Незнамов — соавтор Национальной стратегии развития ИИ и Концепции регулирования технологий ИИ и робототехники. В новой должности он будет содействовать организации и проведению глобальных консультаций с европейскими государствами, представителями науки и бизнеса относительно регулирования технологий ИИ в Европе до конца 2021 года.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Международное сотрудничество — один из приоритетов развития искусственного интеллекта. Правила для ИИ сейчас активно обсуждаются всеми государствами и находятся на повестке многих международных организаций. Мы очень внимательно относимся к этому. Поддержка государствами — членами Совета Европы кандидатуры представителя Сбера — результат нашей долгой экспертной работы на многих международных площадках».

Определение порядка регулирования технологий ИИ в Европе — главная задача Спецкомитета по ИИ Совета Европы. Он был создан в 2019 году решением Комитета министров Совета Европы. В его состав вошли представители государств — участников Совета Европы, а также наблюдатели из различных международных органов, представителей науки и бизнеса.

3–5 декабря 2020 года Сбербанк совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями проведёт международную конференцию по ИИ и анализу данных Artificial Intelligence Journey. Она уже побила прошлогодний рекорд по числу зарубежных участников. В рамках мероприятия пройдут: онлайн-соревнование по технологиям AI, онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы и трёхдневная онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.

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