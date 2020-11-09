Кейс Сбера в сфере EdTech стал наиболее популярным в центральном ИТ-хабе конкурса «Цифровой прорыв»

Сбер в качестве официального партнера конкурса «Цифровой прорыв» представил кейсы для участников полуфиналов в Москве и Санкт-Петербурге. Первые задачи по разработке конструктора учебных модулей для СберКласса были предложены командам на полуфинале в Москве.

Сбер сформировал кейсовые задания по направлениям EdTech для участников полуфинальных хакатонов в Центральном федеральном округе. Сбер также выступит автором одного из пятнадцати кейсов гранд-финала, который пройдёт с 7 по 8 декабря в Москве. Команды, представившие лучшие проекты, смогут претендовать на стажировку в экосистеме Сбера.

Кейс Сбера для создания авторского образовательного контента на EdTech-платформе СберКласс стал наиболее популярным в хакатоне пятого полуфинала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — его выбрало 29 команд-участниц. В топ-5 по количеству победителей вошли: Москва, Московская и Ярославская области, Санкт-Петербург и Калужская область.

Первое место занял проект PYC. Мобильное приложение с функционалом расписания, выполнения домашнего задания, формирования заданий, выставления оценок и получения обратной связи.

Второе место получил проект RealityShift. Это конструктор учебных модулей, который позволяет удобно отслеживать статус выпуска и модерации всего контента на платформе без использования дополнительных таск-трекеров.

Третье место занял Digital Perspective — многофункциональный конструктор контента разного типа с возможностью использовать в создаваемых материалах формулы и диаграммы с помощью технологии drag&drop.

Четвёртое место получил проект Digital Scale. Конструктор контента, в котором производится автоматическая проверка на корректность текста с точки зрения разрешённого контента для детей, уникальность текста, верифицируются ссылки, указанные в тексте.

Пятёрку лидеров замыкает Maging — визуальный конструктор контента, позволяющий представлять структуру учебного модуля в виде древовидного графа, а также создаёт удобное пространство для генерации различных идей по дополнению контента.

Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования»:

«То, что кейс по разработке конструктора образовательного контента стал самым популярным в хакатоне пятого полуфинала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», показывает искренний интерес участников к сфере EdTech. Работая над школьной цифровой платформой СберКласс, мы на практике реализовали модель персонализированного образования. Сделать это без цифровых инструментов невозможно, без них также невозможно предоставлять опережающий контент, который является неотъемлемой частью персонализированного обучения».

Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК):

«С каждым хакатоном ʺЦифровой прорывʺ охватывает всё больше сфер и технологий. Направление EdTech — одно из наиболее востребованных и актуальных не только в ИТ-отрасли, но и среди крупных корпораций. Так, Сбер предложил участникам ʺЦифрового прорываʺ свой кейс по разработке конструктора учебных модулей для образовательной платформы “СберКлассʺ, тем самым заявив о важности EdTech-проектов. И этот кейс стал самым популярным в центральном ИТ-хабе. Для нас очень важно, что участники создают решения, которые помогают реальным компаниям решать задачи бизнеса. При этом, благодаря разнообразию направлений и кейсов, участники получают уникальную возможность “прокачивать” востребованные на рынке компетенции».

Хакатон пятого полуфинала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» завершился 18 октября. Из 164 команд было отобрано 30 команд-победителей, предложивших цифровые решения в области Big Data & AMP, AI, Blockchain, CRM, EdTech, мобильной и веб-разработки. Всего было разработано 100 решений, а авторы лучших проектов разделили призовой фонд 3 миллиона рублей.

Также в рамках регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв» в Санкт-Петербурге Сбер представил кейс направления AI в HR по построению предиктивной модели для определения перспективных специальностей на рынке труда. Участники конкурса разработали модель, которая на основе анализа данных строила прогноз роста или падения востребованности цифровых компетенций на горизонте 1‒3 года.