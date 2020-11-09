Банк «Фридом Финанс» — лидер в рейтинге активности на межбанковском рынке

Банк «Фридом Финанс» в октябре занял первое место в рейтинге активности по итогам торгов на банкнотно-монетном сервере электронной площадки Московской Международной Валютной Ассоциации (ММВА).



Рейтинг ММВА формируется на основе агрегированного показателя активности банков-пользователей сервера: торговый оборот, объем, количество сделок, котирование в спрэде. Основу расчета составляют межбанковские сделки купли/продажи наличной иностранной валюты, а также операции покупки/продажи инвестиционных монет за безналичные рубли. Все сделки совершаются на банкнотно-монетном сервере платформы OTC DELTA SYSTEM. В настоящее время к нему подключены 35 кредитных организаций.



Банк «Фридом Финанс» является активным участником межбанковского рынка. Организация продуктивно сотрудничает с крупнейшими российскими финансовыми институтами по таким направлениям, как: купля/продажа ценных бумаг и совершение банкнотных сделок, конверсионные операции и др.



Председатель Правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч отметил, что даже несмотря на ограничительные факторы пандемии Банк стабильно функционирует и обеспечивает бесперебойный клиентский сервис: «Уверенное лидерство в рейтинге, отражающего результаты в одном из значимых направлений нашей профессиональной деятельности, подтверждает высокую активность на финансовом рынке и устойчивое развитие Банка».



Интернет-сервис OTC DELTA SYSTEM предоставляет возможность продавцу ресурсов найти покупателя и наоборот. Сервис не подразумевает под собой торговую платформу с обработкой платежей и сделок. Все участники, совершившие операции через сервис, оформляют свои дальнейшие действия самостоятельно в рамках договорных отношений на согласованных посредством сервиса условиях. Платформа успешно функционирует на рынке межбанковских кредитов порядка 20 лет.



Напомним, что в октябре 2020 года Банк «Фридом Финанс» увеличил размер уставного капитала на 907,4 млн рублей до 1,4 млрд рублей. За 10 месяцев 2020 года чистые активы Банка составили 15,2 млрд рублей. С января по ноябрь 2020 года вложения в ценные бумаги увеличились на 41%. Депозиты физических лиц выросли за этот же период почти на 21% и достигли 4,7 млрд рублей.