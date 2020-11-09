«ПСБ Лизинг» начинает поставки самолетов Superjet 100 российским заказчикам

Группа компаний «ПСБ Лизинг» и ПАО «Корпорация «Иркут» подписали три контракта на поставку российским авиакомпаниям восьми самолетов «Суперджет 100».

Группе «Аэрофлот» планируется передать пять воздушных судов SSJ100 в двухклассной компоновке пассажирского салона: 12 кресел бизнес-класса и 75 эконом-класса. Авиакомпания «Азимут» пополнит свой парк двумя самолетами SSJ100 с салонами в одноклассной компоновке вместимостью 100 пассажиров. Аналогичный лайнер получит авиакомпания Red Wings Airlines.

Поставки финансируются в рамках кредитной линии ПСБ, открытой для группы компаний «ПСБ Лизинг» с целью приобретения и передачи в лизинг самолетов в 2020 и 2021 годах. Источником погашения обязательств по кредиту выступят лизинговые платежи, поступающие от авиакомпаний в период эксплуатации самолетов.

Сергей Огиенко, генеральный директор ООО «ПСБ Лизинг», отметил: «Производство и эксплуатация отечественной гражданской авиационной техники – одна из приоритетных задач развития экономики страны. Подписанные соглашения являются первым этапом реализации крупнейшей за последнее время сделки по поставке новых пассажирских самолетов в российском сегменте авиации. Уверен, что наша совместная работа с производителем лайнеров, корпорацией «Иркут», и эксплуатантами самолетов положительно скажется на развитии российского рынка авиаперевозок и открытии новых межрегиональных маршрутов».

Директор филиала корпорации «Иркут» «Региональные самолеты» Олег Гуляев заявил: «Сотрудничество с ПСБ и компанией «ПСБ Лизинг» - важное направление дальнейшего развития программы «Суперджет 100».Благодаря сочетанию вместимости, дальности и комфорта для пассажиров наш самолет соответствует основным требованиям российских авиакомпаний, активно развивающих сеть воздушных перевозок между городами нашей страны».

Для справки:

ООО «ПСБ Лизинг» — универсальная лизинговая компания, на 100% принадлежащая ПАО «Промсвязьбанк». Компания предоставляет услуги лизинга и аренды авиационной техники, железнодорожного подвижного состава, речных и морских судов, промышленного оборудования, а также автомобилей и специальной техники. В своей деятельности «ПСБ Лизинг» сфокусирован на продвижении гражданской продукции ОПК для потребностей отечественного рынка, а также на лизинге в корпоративном сегменте и на поставках техники для малого и среднего бизнеса.

Superjet 100 создан и сертифицирован по отечественным и европейским нормам и правилам. SSJ100 эксплуатируется авиакомпаниями начиная с 2011 года, на сегодняшний день 12 российских и 4 иностранных перевозчика являются его эксплуатантами. Конфигурация салона обеспечивает повышенный уровень комфорта благодаря более широкому диаметру фюзеляжа самолета. Разработчик Superjet 100 – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные самолеты»