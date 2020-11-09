В Бурятии "ковидные" такси обслужили 142 заявки за первые четыре дня работы

В городе Улан-Удэ ежедневно с 08:00 до 23:00 часов работают десять автомобилей, которые перевозят пассажиров с коронавирусной инфекцией. С 4 ноября "ковидными" такси принято и обслужено 142 заявки от населения города.

Для координации работы "ковидного" такси создана диспетчерская служба в Администрации г. Улан-Удэ. Заявки принимаются от медицинских организаций для транспортировки амбулаторных пациентов до медицинских учреждений для прохождения компьютерной томографии или других обследований на амбулаторном этапе. Также к услугам такси медики обращаются для транспортировки пациентов между стационарами для прохождения дополнительных обследований.

В автомобилях обеспечена эпидемиологическая безопасность: водители выезжают в средствах индивидуальной защиты, в течение дня три раза проводится дезинфекция всего салона - утром, днем и после завершения рабочей смены. Также водители будут проходить тестирование на COVID-19 каждые 10 дней.