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В Бурятии "ковидные" такси обслужили 142 заявки за первые четыре дня работы

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В городе Улан-Удэ ежедневно с 08:00 до 23:00 часов работают десять автомобилей, которые перевозят пассажиров с коронавирусной инфекцией. С 4 ноября "ковидными" такси принято и обслужено 142 заявки от населения города. 

Для координации работы "ковидного" такси создана диспетчерская служба в Администрации г. Улан-Удэ. Заявки принимаются от медицинских организаций для транспортировки амбулаторных пациентов до медицинских учреждений для прохождения компьютерной томографии или других обследований на амбулаторном этапе. Также к услугам такси медики обращаются для транспортировки пациентов между стационарами для прохождения дополнительных обследований. 

В автомобилях обеспечена эпидемиологическая безопасность: водители выезжают в средствах индивидуальной защиты, в течение дня три раза проводится дезинфекция всего салона - утром, днем и после завершения рабочей смены. Также водители будут проходить тестирование на COVID-19 каждые 10 дней. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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