В Иркутске приостановили строительство мусороперерабатывающего завода

Из-за участившихся жалоб жителей близлежащих домов, строительство мусоросортировочного комплекса в Иркутске по адресу ул. Полярная 97 будет приостановлено. Об этом сообщила пресс-служба ООО “РТ-НЭО Иркутск”.

Полноценный запуск мусоросортировочного комплекса был запланирован на 2021 год. Первый этап строительства практически завершился, но, несмотря на это, после выезда на участок руководства ООО “РТ-НЭО Иркутск” было принято решение о переносе мусоросортировочного комплекса на другую площадку, где не будут создаваться риски санитарно-эпидемиологическому благополучию граждан из-за движения мусоровозов. Установленное оборудование будет демонтировано и перевезено на новую площадку. В данный момент идет поиск нового земельного участка для размещения мусоросортировочного комплекса и оборудования по переработке отходов.

Региональный оператор "РТ-НЭО Иркутск” принес извинения жителям близлежащих домов и на период действия объекта обещал предоставить им существенную скидку на свои услуги.

В тоже время строительство двух других мусоросортировочных комплексов, расположенных в Ангарске и Слюдянке продолжается, хотя из-за пандемии есть задержки при поставке оборудования. Также согласно плану продолжается строительство полигона ТКО в Слюдянском районе.