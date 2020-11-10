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В Иркутске откроют новую лабораторию для сдачи тестов на коронавирус

В Иркутске во вторник, 10 ноября, откроют еще одну дополнительную лабораторию на базе областного кожно-венерологического диспансера. На первоначальном этапе там будут обрабатывать 200 тестов в сутки, в перспективе доведут их число до 500, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram.

По словам главы региона, масштабы тестирования на коронавирус в Иркутской области должны быть максимально увеличены к 15 декабря 2020 года – до 16,5 тысяч в сутки.

В настоящее время в регионе выполняется чуть более 10 тысяч тестов в сутки. По данным на 9 ноября, в регионе обнаружено 252 новых случаев коронавируса, всего с начала эпидемии количество заболевших достигло 26,8 тысяч человек.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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