Игорь Кобзев находится на самоизоляции

Переболевший коронавирусом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после выписки из больницы работает дистанционно.

- Нахожусь на самоизоляции, но продолжаю работать дистанционно и информировать вас о шагах, которые предпринимаем по борьбе с ковидом, - сообщил он в Instagram.

По словам главы региона, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной. Растет количество тяжелых больных, требующих кислородной поддержки.

- Мы круглосуточно ведем работу по увеличению коечного фонда. Открыли стационар на 60 коек в медсанчасти ИАПО, а также отделение реабилитации на базе курорта «Ангара» на 40 коек. Еще одно отделение переоборудуем в клинической больнице №3. В нём будет 130 мест. Работы завершат к 20 ноября. В ближайшие десять дней планируем открыть еще 200 коек.

По данным на 9 ноября, в регионе обнаружено 252 новых случаев коронавируса, всего с начала эпидемии количество заболевших достигло 26,8 тысяч человек.