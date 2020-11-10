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Игорь Кобзев находится на самоизоляции

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9 ноября 2020

Переболевший коронавирусом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после выписки из больницы работает дистанционно.

- Нахожусь на самоизоляции, но продолжаю работать дистанционно и информировать вас о шагах, которые предпринимаем по борьбе с ковидом, - сообщил он в Instagram.

По словам главы региона, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной. Растет количество тяжелых больных, требующих кислородной поддержки.

- Мы круглосуточно ведем работу по увеличению коечного фонда. Открыли стационар на 60 коек в медсанчасти ИАПО, а также отделение реабилитации на базе курорта «Ангара» на 40 коек. Еще одно отделение переоборудуем в клинической больнице №3. В нём будет 130 мест. Работы завершат к 20 ноября. В ближайшие десять дней планируем открыть еще 200 коек.

По данным на 9 ноября, в регионе обнаружено 252 новых случаев коронавируса, всего с начала эпидемии количество заболевших достигло 26,8 тысяч человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Игорь Кобзев находится на самоизоляции
В Иркутске откроют новую лабораторию для сдачи тестов на коронавирус
В Иркутске 100 дополнительных коек для больных коронавирусом
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