Какие скидки предложат Сбер и его партнёры во время Зелёного дня-2020

Зелёный день — 2020 состоится 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов. Для того чтобы получить лучшие скидки на Зелёный день раньше других, необходимо авторизоваться на sber.ru по Сбер ID.

Какие скидки предложит Сбер по банковским продуктам:

скидка до 20% на квартиры от застройщиков более чем в 600 ЖК по всей стране (для клиентов с одобренной ипотекой Сбербанка, забронировать квартиры можно на сайте «ДомКлик»);

от застройщиков более чем в 600 ЖК по всей стране (для клиентов с одобренной ипотекой Сбербанка, забронировать квартиры можно на сайте «ДомКлик»); СберКарта с повышенными бонусами СберСпасибо независимо от уровня трат по карте (обычно — для их начисления необходимо тратить от 20 тыс. руб. ежемесячно);

независимо от уровня трат по карте (обычно — для их начисления необходимо тратить от 20 тыс. руб. ежемесячно); выгода 40% на страховые программы СберСтрахования ;

; СберКарта Travel Mastercard с приветственными 3000 миль;

с приветственными 3000 миль; онлайн-тестирование для определения профориентации ребёнка или доступ к электронной библиотеке MyBook на 6 месяцев (один из двух подарков на выбор) при оформлении накопительного страхования жизни в СберCтраховании по программам «Будущий капитал» и «Билет в будущее».

(один из двух подарков на выбор) при оформлении накопительного страхования жизни в СберCтраховании по программам «Будущий капитал» и «Билет в будущее». бизнес-карта Mastercard с кешбэком 10%;

с кешбэком 10%; зарплатные выплаты без комиссии при подключении через СберБизнес;

без комиссии при подключении через СберБизнес; выгодные спреды — 10‒20 копеек от курса рынка (при высокой волатильности курс может быть увеличен).

Какие скидки предложат компании экосистемы Сбера

СберПрайм — подписка, дающая скидки на услуги Okko, СберЗвука, Delivery Club, СберМаркета, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобила, СберМобайла и СберДиска, — всего за 999 рублей на два года . При активном использовании подписки с её помощью можно сэкономить 25 000 руб. за два года;

— подписка, дающая скидки на услуги Okko, СберЗвука, Delivery Club, СберМаркета, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобила, СберМобайла и СберДиска, — всего за 999 рублей на . При активном использовании подписки с её помощью можно сэкономить 25 000 руб. за два года; SberBoxPrime — всего за 299 рублей в месяц (обычная цена — 349 рублей в месяц) на два года;

— всего за 299 рублей в месяц (обычная цена — 349 рублей в месяц) на два года; SberBox — всего 2490 рублей за приставку (обычная цена — 3490 рублей);

— всего 2490 рублей за приставку (обычная цена — 3490 рублей); Okko — 990 рублей за три месяца «Оkko.Спорт» + скидка 45% на продление на следующий год и 50%-я скидка на фильм. Смотрите один фильм со скидкой 50%. Активируйте до 19 ноября и выберите фильм в течение 14 дней после активации;

— 990 рублей за три месяца «Оkko.Спорт» + скидка 45% на продление на следующий год и 50%-я скидка на фильм. Смотрите один фильм со скидкой 50%. Активируйте до 19 ноября и выберите фильм в течение 14 дней после активации; Delivery Club — скидка 10% на заказ продуктов;

— скидка 10% на заказ продуктов; Самокат — скидка 300 рублей на заказ от 600 руб.;

— скидка 300 рублей на заказ от 600 руб.; Ситимобил — скидка 10% на одну поездку, но не более 100 руб.;

— скидка 10% на одну поездку, но не более 100 руб.; СберЗдоровье — скидка более 20% на безлимитные консультации терапевта, педиатра + две консультации узких специалистов в течение года;

— скидка более 20% на безлимитные консультации терапевта, педиатра + две консультации узких специалистов в течение года; СберМобайл — скидка 25 % на 3 месяца связи на все тарифы;

— скидка 25 % на 3 месяца связи на все тарифы; «Кухня на районе» — 600 бонусов на первый заказ новым клиентам. Бонусами можно оплатить до половины заказа. 300 бонусов на заказ действующим клиентам. Бонусами можно оплатить до половины заказа;

— 600 бонусов на первый заказ новым клиентам. Бонусами можно оплатить до половины заказа. 300 бонусов на заказ действующим клиентам. Бонусами можно оплатить до половины заказа; СБЕР ЕАПТЕКА — скидка 1000 рублей на первую покупку при заказе от 3999 рублей;

— скидка 1000 рублей на первую покупку при заказе от 3999 рублей; СберКорус — 450 рублей за электронную подпись для личных целей и дополнительные услуги со скидкой;

— 450 рублей за электронную подпись для личных целей и дополнительные услуги со скидкой; СберУслуги — страховка в подарок на защиту профессиональной ответственности сроком на два месяца в подарок.

Какие скидки предложат компании-партнёры Зеленого дня

«220 Вольт» — скидка от 10 до 65% на специальный ассортимент;

— скидка от 10 до 65% на специальный ассортимент; Xiaomi — скидка до 24% на смартфоны;

— скидка до 24% на смартфоны; «Дочки-Сыночки» — скидка до 20% на одежду и обувь;

— скидка до 20% на одежду и обувь; McDonald ’ s — выгодная пара с куриными стрипсами и напитком за 99 руб.;

— выгодная пара с куриными стрипсами и напитком за 99 руб.; «Эльдорадо» — скидка до 30%;

— скидка до 30%; Lamoda — скидка 25% на весь ассортимент;

— скидка 25% на весь ассортимент; «Победа» — скидка 15% на все направления полётов;

— скидка 15% на все направления полётов; «Газпром нефть» — скидка 2 рубля с каждого литра бензина на АЗС;

— скидка 2 рубля с каждого литра бензина на АЗС; «Детский мир» — дополнительная скидка от 10–25% на популярные товары;

— дополнительная скидка от 10–25% на популярные товары; Huawei — скидка 30% на смартфоны, ноутбуки, планшеты и аксессуары.

С более подробной информацией об участниках акции и предложениях можно ознакомиться на sber.ru. Если участник акции обратится в отделение, то его в обязательном порядке проконсультируют по условиям акции, а также помогут ознакомиться с предложениями на сайте.