Из числа иркутской молодежи каждый третий не проявляет экономической активности

Показатель существенно различается в разных возрастных группах. Как показала перепись населения, из 15-19-тилетних экономически не активны 70%, а в 25-29 лет – 15%, сообщает Иркутскстат.

Соответственно с возрастом повышается уровень занятости и падает показатель безработицы. Переписью было учтено 12 тысяч жителей Приангарья в возрасте 15-19 лет, которые не имели работы, искали ее, были готовы приступить к ней и на этом основании классифицировались как безработные. Показатель безработицы среди них в 2010 году составлял 43,4%. В возрасте 20-24 года безработными были 17,1%, в 25-29 лет – 9,0% (в целом по населению региона в возрасте 15-72 лет – 9,7%).

И почти столько же выпускников (30%) потратили на это более полугода, а 1,2% получивших специальность (профессию) пребывали в поиске работы более трех лет. Это данные выборочного обследования, проведенного в 2016 году. Но с тех пор ситуация кардинально не изменилась.

Главная проблема всех выпускников, независимо от статуса полученного диплома - отсутствие опыта работы. Ощутимой преградой для трудоустройства является также низкая зарплата, отсутствие подходящего рабочего места, невозможность устроиться по полученной профессии, несоответствие квалификации требованиям работодателей.

Социальным статусом и возрастом молодых жителей Иркутской области определяются их источники средств к существованию. Такие источники, как сбережения, дивиденды, сдача в аренду имущества для них малозначимы. По мере взросления возрастает влияние личного подсобного хозяйства и ослабевает значение таких источников, как стипендия, пенсия по случаю потери кормильца, другие пособия

Большинство самых юных (78%) живут за счет помощи других лиц.

Алиментов, иждивения, но из молодых людей старше 20 лет только каждый четвертый указал этот источник. Две трети тех, кому 20-29 лет, живут на доходы от трудовой деятельности (из числа 15-19-тилетних наших земляков вознаграждение за труд имеют 12%).