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Проезд по Иркутску для грузовиков в часы пик запрещен на год

С 20 ноября 2020 года по 1 декабря 2021 года на автомобильных дорогах города Иркутска ежедневно в период с 7.00 до 10.00 и с 16:00 до 20:00 вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей с разрешенной массой более 5 тонн, сообщают в мэрии Иркутска.

По следующим улицам:

  • по ул. Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бул. Рябикова;
  • по бул. Рябикова на участке от дома № 31б по бул. Рябикова до ул. Сергеева;
  • по ул. Сергеева;
  • по ул. Воронежской от ул. Маяковского до ул. Сергеева;
  • по ул. Маяковского на участке от ул. Воронежской до Спортивного переулка;
  • по объездной дороге мкр. Первомайский – мкр. Университетский;
  • по ул. Рабочего Штаба;
  • по ул. Байкальской на участке от пересечения с ул. Дыбовского до пересечения с ул. Ржанова;
  • по ул. Розы Люксембург на участке от ст. Горка до пересечения с ул. Тухачевского.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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