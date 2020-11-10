Проезд по Иркутску для грузовиков в часы пик запрещен на год

С 20 ноября 2020 года по 1 декабря 2021 года на автомобильных дорогах города Иркутска ежедневно в период с 7.00 до 10.00 и с 16:00 до 20:00 вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей с разрешенной массой более 5 тонн, сообщают в мэрии Иркутска.

По следующим улицам: