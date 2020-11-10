Проезд по Иркутску для грузовиков в часы пик запрещен на год

С 20 ноября 2020 года по 1 декабря 2021 года на автомобильных дорогах города Иркутска ежедневно в период с 7.00 до 10.00 и с 16:00 до 20:00 вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей с разрешенной массой более 5 тонн, сообщают в мэрии Иркутска.
По следующим улицам:
- по ул. Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бул. Рябикова;
- по бул. Рябикова на участке от дома № 31б по бул. Рябикова до ул. Сергеева;
- по ул. Сергеева;
- по ул. Воронежской от ул. Маяковского до ул. Сергеева;
- по ул. Маяковского на участке от ул. Воронежской до Спортивного переулка;
- по объездной дороге мкр. Первомайский – мкр. Университетский;
- по ул. Рабочего Штаба;
- по ул. Байкальской на участке от пересечения с ул. Дыбовского до пересечения с ул. Ржанова;
- по ул. Розы Люксембург на участке от ст. Горка до пересечения с ул. Тухачевского.