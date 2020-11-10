Эстрада, фольклор и рок: рейтинг музыкальных увлечений россиян

В списке музыкальных предпочтений россиян на первом месте находятся эстрадные песни — их любят 36%, чаще женщины (46%) и 45-59 летние сограждане (42%), сообщает ВЦИОМ.

На втором месте — народные песни (28%), чаще их называли россияне старше 60 лет (44%) и жители сел (40%). Рок-музыка расположилась на третьем месте (25%), ей чаще отдают предпочтение мужчины (35%) и молодежь 18-24 (42%) и 25-34 лет (40%). Четвертую и пятую строчки в музыкальном топе россиян занимают военные и авторские песни (по 21%).

Почти три четверти россиян никогда не занимались музыкой с педагогами (72%), эта доля выше среди россиян от 60 лет и старше (81%). Немного занимались музыкой с преподавателями, но не оканчивали специализированных учреждений 19% наших соотечественников. Владеют дипломом об окончании или неполном обучении в музыкальной школе или среднем специальном музыкальном образовании 8% наших соотечественников.

Более четверти россиян умеют играть на каком-либо инструменте (29%), самой играющей возрастной группой оказалась молодежь 18-24.

Наиболее популярны среди россиян струнные щипковые инструменты (гитара, арфа, балалайка) — ими владеют 15% наших соотечественников, чаще мужчины (23%), 18-24-летние (23%). На втором месте по популярности находятся клавишные: фортепиано, пианино, клавесин, — ими владеют 10% россиян, чаще женщины (14%). На третьем месте по популярности расположились язычковые (гармонь, аккордеон, баян и тому подобное) — на них играет 5% россиян.

Среди тех, кто умеет играть на каком-либо инструменте, 22% играли на нем более 10 лет назад (чаще 60-летние и старше — 43%), 13% — от 3 до 10 лет назад, еще 11% — от года до трех лет. В последние три месяца играли на каком-либо инструменте 36% россиян, из них 6% — в день опроса (25% среди 18-24-летних).

Почти половина наших соотечественников хотели бы, чтобы у их детей или внуков было инструментальное музыкальное образование (46%), еще 14% хотели бы обучить их вокальному, хоровому или дирижерскому мастерству (14%). Считают, что их детям не нужно музыкальное образование, 31% россиян, чаще жители сел (37%).