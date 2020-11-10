Короновирус может перейти в разряд сезонных заболеваний

Тем не менее, четвертой волны ждать не стоит. Это в интервью радио Sputnik спрогнозировал ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев, передает Лента.

Он подчеркнул, что к следующему году медицинская система будет во всеоружии, поэтому четвертой волны ждать не стоит, несмотря на сезонный подъем заболеваемости. «Этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», — сказал Гультяев.