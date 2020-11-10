Иркутянин выплатил долг по налогам в 1,1 млн рублей ради продажи квартиры площадью 165 квадратов

Житель Иркутска выплатил налоговую задолженность в 1,1 миллиона рублей, чтобы продать квартиру в Свердловском округе города площадью 165 квадратных метров, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что мужчина не возвращал деньги, из-за чего приставыналожили арест на его квартиру. Поскольку иркутянин собирался продать жилье, ему пришлось выплатить долг в полном объеме.

Кроме того, гражданин оплатил исполнительский сбор в 77 тысяч рублей. Только после этого запрет на регистрационные действия имущества был снят, и житель Иркутска смог продать жилье.