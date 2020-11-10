За прошедшие сутки в Бурятии от коронавируса скончались восемь человек

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 10 ноября выявлено 230 заболевших коронавирусом, всего с начала эпидемии – 13 897.

Из 230 новых случаев COVID-19: 166 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 642 коек, занято – 2 238, свободно – 404. Занятость коечного фонда составляет 84,7%.

Амбулаторное лечение проходят 2 517 пациентов, наблюдается 11 152 человек.