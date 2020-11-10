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В ТОР «Забайкалье» вошли два новых инвестора

В итоге в ТОР реализуются 17 инвестпроектов, сообщила во вторник пресс-служба правительства Забайкальского края, сообщает ТАСС.

"За прошедшую неделю в ТОР вошли два небольших проекта. "МТ Забайкальск" планирует реализовать проект по строительству логистического комплекса, компания "ТорМет" будет создавать производство хозяйственных и промышленных изделий", - процитировали в пресс-службе и. о. вице-премьера краевого правительства Михаила Чуркина.

Очередное заседание наблюдательного совета пройдет 18 ноября, там будет рассмотрено еще 14 проектов на вхождение в ТОР. Без наблюдательного совета в ноябре предполагается подписать четыре соглашения. Инвесторы предложили проект по производству консервированного мяса в Агинском районе, а также проекты по освоению Аргунского месторождения урана, строительству завода по переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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