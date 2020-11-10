Иркутск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту заболевших коронавирусом в Приангарье

Иркутск и Ангарск стали лидерами среди городов Приангарья по суточному приросту больных коронавирусом – за сутки здесь заболели 58 и 47 человек соответственно. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в регионе за 10 ноября, опубликованная на сайте регправительства.

Из 260 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 58 (всего 11 967),

в Ангарске – 47 (всего 2 681),

в Братске – 40 (всего 1 586),

в Усть-Илимске – 32 (всего 1 117),

в Иркутском районе – 31 (всего 1 809),

в Усть-Кутском районе – 15 (всего 1 640).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

Иркутск – 11 967,

Ангарск – 2 681,

Иркутский район – 1 809,

Усть-Кутский район – 1 640,

Братск – 1 586.

По состоянию на 10 ноября всего за период эпидемии в регионе выявлено 27 тысяч заболевших.