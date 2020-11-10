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Иркутск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту заболевших коронавирусом в Приангарье

Иркутск и Ангарск стали лидерами среди городов Приангарья по суточному приросту больных коронавирусом – за сутки здесь заболели 58 и 47 человек соответственно. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в регионе за 10 ноября, опубликованная на сайте регправительства.

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Из 260 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 58 (всего 11 967),
  • в Ангарске – 47 (всего 2 681),
  • в Братске – 40 (всего 1 586),
  • в Усть-Илимске – 32 (всего 1 117),
  • в Иркутском районе – 31 (всего 1 809),
  • в Усть-Кутском районе – 15 (всего 1 640).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  • Иркутск – 11 967,
  • Ангарск – 2 681,
  • Иркутский район – 1 809,
  • Усть-Кутский район – 1 640,
  • Братск – 1 586.

По состоянию на 10 ноября всего за период эпидемии в регионе выявлено 27 тысяч заболевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Иркутск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту заболевших коронавирусом в Приангарье
Все материалы сюжета

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