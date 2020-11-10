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Более 100 волонтеров присоединились к строительству госпиталя для больных пневмонией в Шелехове

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Stories на своей странице в Instagram сообщил, что в настоящее время более 100 добровольцев занимаются строительством инфекционного госпиталя в Шелехове для больных пневмонией.

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Дополнительные силы привлечены для скорейшего открытия медучреждения. Кроме волонтеров на месте трудятся более 100 профессиональных рабочих. В настоящее время ведутся отделочные и чистовые работы, осуществляются монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории.

Медучреждение намерены открыть до конца ноября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Более 100 волонтеров присоединились к строительству госпиталя для больных пневмонией в Шелехове
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