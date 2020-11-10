Более 100 волонтеров присоединились к строительству госпиталя для больных пневмонией в Шелехове

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Stories на своей странице в Instagram сообщил, что в настоящее время более 100 добровольцев занимаются строительством инфекционного госпиталя в Шелехове для больных пневмонией.

Дополнительные силы привлечены для скорейшего открытия медучреждения. Кроме волонтеров на месте трудятся более 100 профессиональных рабочих. В настоящее время ведутся отделочные и чистовые работы, осуществляются монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории.

Медучреждение намерены открыть до конца ноября.