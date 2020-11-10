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Движение ограничат по улице Чайковского в Иркутске

Проезд ограничат в районе дома № 18 по улице Чайковского с 10:00 11 ноября до 20:00 16 ноября по правой полосе улицы Чайковского – в направлении движения от улицы Кайской до улицы Терешковой, сообщает Иркутскэнерго.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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