Призёрами XIX молодежных Дельфийский игр стали пятеро иркутян

Состязались участники в возрасте от десяти до 25 лет. Это юные музыканты, танцоры, певцы, художники, фотографы и дизайнеры из 72 регионов России. Соревнования должны были пройти очно в Омске, но из-за ограничительных мер их провели в онлайн-режиме, сообщают в администрации области.

В номинации «Балалайка» в возрастной группе 14-18 лет награды взяли двое молодых музыкантов из Усть-Илимска. Золото завоевал Иван Попов. Это его третья золотая медаль на Дельфийских играх. Иван – обладатель многих наград российского и международного уровня, стипендиат Губернатора Иркутской области. Серебряным призёром в этой номинации стал Илья Шадрин. В его коллекции три медали Дельфийских игр разного достоинства. В настоящее время оба молодых человека являются студентами Московского областного базового музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина.

В номинации «Эстрадный вокал» в возрастной группе 10-13 лет серебряную медаль завоевала Ева Горюнова. Это первая победа исполнителей Иркутской области в данной номинации за всю историю Дельфийских игр. Ева занимается вокалом в Иркутской детской музыкальной школе №1. Она - победитель международных и всероссийских конкурсов, принимает активное участие в театрально-эстрадных постановках, выступает на конкурсах чтецов.

Бронзовой медали в номинации «Баян/аккордеон» удостоен Рамир Аксенов, учащийся Детской музыкальный школы Черемхово. Он выступал в возрастной группе 14-16 лет. Это первая награда Рамира на Дельфийских играх. Музыкант является стипендиатом Губернатора Иркутской области.

В этой же номинации в возрастной группе от 17 до 21 года специальным дипломом «За яркое воплощение пьесы отечественного композитора» награжден брат Рамира Алексей Аксенов. Музыкант обучается в Иркутском областном музыкальном колледже имени Фридерика Шопена. В этом году стал стипендиатом Губернатора Иркутской области.