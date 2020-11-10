Роспотребнадзор: Заразиться коронавирусом через еду в кафе почти невозможно

«РИА Новости» со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева сообщило, что заразиться коронавирусом через еду в заведениях общественного питания почти невозможно.

«По результатам исследования Роспотребнадзора о наличии коронавируса на различных поверхностях в окружающей среде – заражение коронавирусом через продукты питания маловероятно», – приводит издание слова Лебедева.

Для исследования было взято 220 тысяч проб. Коронавирус обнаружили в 321, то есть примерно в 0,15% случаев. При этом в продуктах питания его не нашли.

По словам эпидемиолога, заразиться в общественных местах чаще можно при не соблюдении мер профилактики, например, социальной дистанции, отсутствие масок и плохая гигиена тоже могут способствовать развитию болезни.