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Роспотребнадзор: Заразиться коронавирусом через еду в кафе почти невозможно

«РИА Новости» со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева сообщило, что заразиться коронавирусом через еду в заведениях общественного питания почти невозможно.

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«По результатам исследования Роспотребнадзора о наличии коронавируса на различных поверхностях в окружающей среде – заражение коронавирусом через продукты питания маловероятно», –  приводит издание слова Лебедева.

Для исследования было взято 220 тысяч проб. Коронавирус обнаружили в 321, то есть примерно в 0,15% случаев. При этом в продуктах питания его не нашли.

По словам эпидемиолога, заразиться в общественных местах чаще можно при не соблюдении мер профилактики, например, социальной дистанции, отсутствие масок и плохая гигиена тоже могут способствовать развитию болезни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Роспотребнадзор: Заразиться коронавирусом через еду в кафе почти невозможно
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