Победа Байдена и вакцина Pfizer – гаранты стабильности и оздоровления финансовых рынков

На прошлой неделе мировые рынки акций резко восстановились – индекс РТС продемонстрировал самый сильный рост за неделю в этом году: Мировые рынки капитала на прошлой неделе полностью изменили траекторию своего движения, продемонстрировав самый сильный рост, начиная с апреля, на фоне ожиданий победы Джозефа Байдена в президентских выборах в США, отмечают аналитики Альфа-Банка.

Российский рынок акций был в лидерах роста – индекс РТС продемонстрировал самый сильный недельный рост в этом году, прибавив 10,5% н/н, тогда как индекс Московской биржи повысился на 7,6% н/н, опередив биржевые индикаторы Европы и США: MSCI EM (+6,6%), S&P500 (+7,3%), EuroStoxx600 (+7,0%). Укрепился и курс рубля (+2,7% н/н до 77,42 руб./долл.) на фоне восстановления цен на нефть (Brent +5,3% до 39,45 долл./барр.).

Акции циклических компаний сильно выросли в цене на ожиданиях победы демократов в Конгрессе

На прошлой неделе на российском рынке акций наблюдался рост акций всех секторов; особенно с ильным спросом пользовались акции циклических отраслей и компаний на фоне ожиданий победы демократов в Конгрессе США; впрочем, уже с конца прошлой недели стало понятно, что этого не произойдет, и подавляющее большинство в Сенате все же получат республиканцы. В лидерах роста были акции NVTK LI (+18%), TCS LI (+16%), ROSN LI (+12%), SBER LI (+12%) LKOD LI (+11%) и MNOD LI (+12%).

“Тупик” в правительстве США на фоне победы республиканцев в Сенате позитивен для рынков акций

Результаты выборов указывают на возникновение раскола в правительстве США, который, по всей видимости, приведет к тупику во внутренней политике штатов. Как стало известно по итогам выборов, демократы не смогли получить большинство голосов, и республиканцы расширили свое присутствие в Палате представителей и получат в результате контроль над Сенатом, отмечают аналитики.

– До выборов на рынках существовало мнение, что в случае победы Д. Байдена экономика гарантировано получить существенные стимулы и отсрочку от повышения налогов. Однако результаты выборов указывают на раскол в Сенате, и сейчас большинство стратегов с Wall Street убеждены, что тупик, в котором оказалось правительство США, станет препятствием для щедрых бюджетных стимулов, что, в свою очередь, потребует от ФРС дальнейшего смягчения монетарной политики. Ожидаемый тупик в правительстве США несколько смягчит опасения рынков, так как создаст систему сдержек и противовесов некоторым обещанным Байденом реформам (речь, в том числе, идет о повышении налогов и стратегии изменения климата объемом $2 трлн). Наиболее привлекательные возможности, как ожидается сейчас, появятся на развивающихся рынках, в частности на китайском и азиатских рынках. Макроэкономическая статистика, сильные финансовые отчетности компаний и привлекательные оценки стоимости помещают китайские компании в крайне привлекательное положение с точки зрения соотношения риска и доходности, что может так или иначе позитивно повлиять на российских сырьевых экспортеров в горнометаллургическом, нефтегазовом и сельскохозяйственном секторах. Привлекательность историй роста, как ожидается, сохранится; сохранится и спрос на компании ТМТ-сектора.

Covid-19 остается большой проблемой для глобальных рынков, однако сообщения о появлении вакцины смягчают опасения инвесторов

Хотя победа в президентских выборах Джозефа Байдена подстегнет рост рынков, эта эйфория, вероятно, продлится недолго, так как Covid-19 продолжает шествие по Европе и в США. На прошлой неделе в США было зафиксировано рекордное количество зараженных, тогда как общее количество зараженных приближается к отметке 10 млн. человек, считают аналитики.

– На прошлой неделе в США было зарегистрировано 100,000 зараженных за сутки – это самое большое количество заболевших за сутки в мире; в субботу, тем не менее, эта цифра увеличилась до 131,000 человек; аналогичная картина наблюдается и в Европе, где во Франции количество зараженных за сутки превышает 60,000 человек. Глава ФРС Джером Пауэлл предупредил на прошлой неделе, что рост зараженных представляет серьезную угрозу для восстановления экономики. Сейчас все опасаются того, что США вынуждены будут последовать примеру Европы и ввести полномасштабный карантин по всей стране. На данный момент, как минимум пока Дональд Трамп остается у власти, все надежды в США возлагаются на вакцину. Сегодня компания Pfizer объявила об успешных результатах клинических испытаний на более чем 90% случаев испытуемых. Pfizer и немецкий партнер BioNTech SE первыми среди производителей лекарственных препаратов опубликовали положительные данные широкомасштабных клинических испытаний вакцины. Обе компании заявили, что никаких негативных последствий вакцинации не выявлено, и они ожидают получить одобрение властей США на использование вакцины в экстренных случаях уже в этом месяце. В случае получения разрешения на использование вакцины, количество доз первоначально будет ограничено; кроме того, следует понимать, что даже в этом случае остается много открытых вопросов, в частности, вопрос о сроках действия вакцины. Тем не менее новость позволяет надеяться на то, что вакцины и других стран могут доказать свою эффективность уже в ближайшее время.

Ралли российского рынка акций на этой неделе может затмить беспрецедентный рост индекса РТС на минувшей неделе

– Мы ожидаем, что на этой неделе ралли на российском рынке акций продолжится, так как инвесторы возвращаются к рискованным активам с EM после того как в минувшие выходные стало известно о победе Джо Байдена, с одной стороны, и республиканцев в Сенате, с другой. Сложившейся расклад политических сил, вероятно, создаст систему сдержек и противовесов некоторым обещанным Байденом реформам (речь, в том числе, идет о повышении налогов и $2 трлн на исследования в области экологически чистых технологий). Макроэкономическая статистика, сильные финансовые отчетности компаний и привлекательные оценки стоимости помещают китайские компании в крайне привлекательное положение с точки зрения соотношения риска и доходности, что может так или иначе позитивно повлиять на российских сырьевых экспортеров в горнометаллургическом, нефтегазовом и сельскохозяйс твенном секторах. Мы ожидаем, что рост акций ТМТ-сектора сохранится. Позитивные настроения на рынке окажут поддержку бумагам Сбербанка; мы не исключаем возобновление интереса к бумагам VTBR после заявлений представителей банка о выкупе привилегированных акций банка. Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на акции продуктовых ритейлеров (MGNT, FIVE) на фоне сильных операционных результатов 4К20 и далее, а также повышения дивидендных выплат. В момент написания этого обзора глобальные рынки сильно растут на фоне новостей о прорыве в разработке вакцины компании Pfizer. Волна оптимизма вызвала рост акций российских компаний – в его лидерах оказались акции AFLT RX и бумаги нефтегазовых компаний. Цены на нефть также растут, курс рубля позитивно реагирует на текущий новостной фон. В целом можно смело рассчитывать на то, что рост российского рынка на этой неделе может затмить ралли минувшей недели, когда, напомним еще раз, индекс РТС вырос на 10%.