Контактные с больными COVID врачи Иркутского роддома не ушли на изоляцию и заразили коллег

Пресс-служба прокуратуры Приангарья сообщила, что в перинатальном центре Иркутска медработники, контактировавшие с больными коронавирусом людьми не были отправлены на самоизоляцию, в результате чего заразили других работников организации, пишут «Вести-Иркутск».

Источник: http://irkipedia.ru

По правилам контактировавших с больными COVID-19 должны были отправить на 14-дневный карантин, однако этого не произошло. «В результате чего инфекция распространилась среди врачей. Роспотребнадзор региона в адрес главврача составил протокол об административном правонарушении. А прокуратура Иркутска вынесла предписание», – отмечает издание.

Нарушения были выявлены во время проверки организации.