Новый госпиталь в Шелехове планируют открыть через несколько дней

Строительство госпиталя для лечения внебольничных пневмоний в Шелехове находится на завершающем этапе. Чтобы ускорить сдачу объекта, к работам привлекли волонтеров.

На объекте в настоящее время трудятся около ста рабочих и более сотни добровольцев – это студенты шелеховского филиала Иркутского техникум архитектуры и строительства, Иркутского энергетического колледжа, работники Иркутского алюминиевого завода, ДК «Металлург» и одноименного спорткомплекса. Волонтеры моют и готовят боксы для приема пациентов, выполняют посильные электоромонтажные и другие работы. По словам замминистра по молодежной политике Иркутской области Артема Миронова, дополнительные силы для ускорения сдачи объекта привлечены по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Напомним госпиталь для лечения внебольничных пневмоний в Шелехове строит компания РУСАЛ.

- Строительство госпиталя находится на завершающем этапе. Параллельно идут чистовые работы в палатах, боксах, помещениях для врачей, и здесь волонтеры оказывают очень серьезную помощь. Также идут пуско-наладочные работы. Все должно работать четко, как часы. Мы должны исключить все опасные моменты – внезапные отключения электроэнергии и других инженерных коммуникаций. И самое главное – это обеспечение палат медицинскими газами. Здесь нельзя допустить спешки, ведь речь идет о жизнях людей. Открыть госпиталь планируем в ближайшее время, буквально через несколько дней. Но нужно учесть еще сторону благотворителя, он тоже должен подготовиться для передачи госпиталя, - пояснила главный врач Шелеховской районной больницы Оксана Вельм.

По проекту медицинский объект рассчитан на 60 коек с возможностью расширения до 90 коек. В нем предусмотрено 60 кислородных точек.

- Мы планируем размещать здесь до 120 человек, так как сейчас есть высокая потребность лечения пациентов с внебольничными пневмониями в стационарах, - отметила Оксана Вельм.