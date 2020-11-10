Только 20% россиян в настоящее время готовы взять кредиты – эксперты

Лишь 20% россиян рассматривают возможность взять кредит или заем в настоящий момент. Их доля в январе составляла порядка 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником24».

«С наступлением кризисных явлений, вызванных пандемией, россияне изменили свое отношение к кредитам и критериям их отбора. Если в январе порядка 50% респондентов собирались брать кредит или заем или рассматривали такую возможность в будущем, то в мае их доля снизилась до 20%», – цитирует агентство слова аналитиков.

В сентябре треть заемщиков не видели преград для того, чтобы взять ссуды в банках, однако с наступлением второй волны коронавируса этот показатель вновь снизился до 20%.

На сложившуюся ситуацию повлияли более жесткая политика банков при отборе заемщиков и неуверенность самих клиентов в постоянном доходе.