ВТБ передал Городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице диагностическое оборудование

В рамках благотворительной программы «Мир без слез» банк ВТБ передал в дар Городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице оборудование для функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы и головного мозга.

С маленькими пациентами больницы в праздничном прямом эфире инстаграма @mirbezslez встретились герои передачи «Спокойной ночи, малыши!». Подключиться к трансляции и пообщаться со Степашкой и Филей смогли и другие пользователи соцсети. Телегерои ответили на вопросы участников трансляции, провели викторину и разыграли призы.

«Мы рады, что благотворительная программа “Мир без слез” регулярно посещает Иркутск. Важно, что даже в непростое для всех время “Мир без слез” несет маленьким пациентам позитивные эмоции, необходимые для выздоровления, а врачам и персоналу больницы — нашу поддержку и участие», — прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

Суть благотворительного проекта «Мир без слез» заключается в приобретении необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для государственных учреждений детского здравоохранения. Цель — поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление качественных медицинских услуг в любой части страны. Обязательной частью проекта являются детские праздники для пациентов больниц, принимающих участие в программе — временно они проходят в формате онлайн. Все больницы, которым была обещана помощь в 2020 году, получают ее в полном объеме.

Справка:

Благотворительный проект ВТБ «Мир без слез», который реализуется в рамках целевой программы банка «Здоровая страна», был запущен 17 лет назад. За это время помощь получили более 100 детских больниц в разных регионах России. В 2020 году в проекте участвуют 25 медицинских учреждений.