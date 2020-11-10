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Медицинский десант прибыл на помощь иркутским медикам из Новосибирска и Самары

В медучреждениях региона от COVID-19 сейчас лечат более 4,5 тыс человек. Ситуация напряженная, коечный фонд увеличивается ежедневно. Сегодня на на помощь иркутским медикам прибыли специалисты из Новосибирска и Самары.

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Три медика из Новосибирска оказвывают консультативную и практическую помощь в инфекционных госпиталях первых больниц Иркутска и Ангарска, один доктор работает в отделении анестезиологии-реанимации Шелеховской РБ. Кроме того, в Шелехове врач-травматолог ведёт приём населения в поликлинике и врач-пульмонолог обслуживает вызовы на дому. Специалисты из Самары работают в поликлиниках п. Молодёжный и п. Марково, а также в инфекционных госпиталях г. Ангарска.

 - Набрана команда медицинских работников, которые пришли на помощь нашим специалистам как в госпиталях, так и в поликлиниках. Это 12 врачей из факультетских клиник медицинских университетов Самары и Новосибирска, - говорит заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

Самарские медики вернутся домой в конце этой недели, новосибирские врачи продолжат работать в Иркутской области. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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