По данным на 10 ноября, за последние сутки в России выявлено 20 977 заразившихся коронавирусом COVID-19. Накануне был зафиксирован максимальный суточный прирост с начала пандемии — 21 798 новых случаев. Общее число зараженных достигло 1 817 109 человек.

Умерли за сутки 368 человек. Всего с начала пандемии умер 31 161.

Напомним, что пик заболеваемости в России эксперты ожидают 8-10 ноября, по их прогнозам в это время количество новых случаев составит 20-23 тыс. Аналитики Сбербанка прогнозируют пик заражения коронавирусом в России 8-12 ноября, на пике число новых случаев может достигнуть 23 тыс. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Роспотребнадзор также ожидает пик в начале ноября. По мнению ведомства, на пике число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс.