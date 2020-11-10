S7 предложила на авиабилеты скидки до 50%

S7 Airlines предлагает приобрести авиабилеты в рамках распродажи с 10 по 13 ноября 2020 года со скидкой до 50%. Специальные тарифы доступны на перелеты в период с 16 ноября 2020 года по 9 ноября 2021 года по всем направлениям, по которым в настоящее время выполняются рейсы S7 Airlines. Для оплаты перелета можно, в том числе, использовать сертификат, полученный ранее.

В числе самых выгодных предложений – полеты с S7 Airlines по направлениям для активного зимнего отдыха – на Кавказ, в Шерегеш, на Алтай, в Хибины и на Камчатку.

Например, перелет в экономическом классе туда-обратно[2] на рейсах S7 Airlines из в Сочи из Москвы доступен от 4 000 руб., из Новосибирска – от 10 008 руб., из Иркутска – от 16 138 руб. Отправиться в Минеральные Воды можно за 3 260 руб. из Москвы, за 10 038 руб. из Новосибирска.

В распродаже участвует новое для путешественников из столицы направление – Кировск (аэропорт Хибины). За полярным кругом горнолыжный сезон начинается уже в ноябре и длится вплоть до начала мая. Совместить катание можно с поездкой за северным сиянием. Билеты в Кировск из Москвы доступны от 4 044 руб., из Санкт-Петербурга – от 3 200 руб.

Тарифы Standard и Plus из новой линейки включают бесплатный провоз горнолыжного оборудования. В дополнение к багажу каждый пассажир может провезти один комплект снаряжения – пару горных лыж с лыжными палками или сноуборд, а также ботинки, шлем, очки и специальную одежду общей массой не более 23 кг для пассажиров экономического класса и 32 кг для тех, кто летит бизнес-классом.

Специальное предложение со скидками до 50% действует на перелеты в региональные центры – Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Калининград, Горно-Алтайск, где всегда можно найти интересные возможности для культурного и природного отдыха.

Подробную информацию о распродаже и акции «Двойные мили» можно найти на сайте авиакомпании. Количество мест по специальным тарифам ограничено.