Ратрак за 14 млн рублей приобретен для подготовки лыжных трасс в Ангарске

В Иркутскую область поступил ратрак немецкого производства, который планируется использовать для подготовки трасс на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский». Стоимость техники составляет более 14,1 млн рублей. Она была приобретена министерством спорта Приангарья в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы.

По словам заместителя министра спорта области Павла Богатырева, сегодня на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» проводится комплекс мероприятий по развитию этого спортивного объекта. В частности, проведена модернизация лыжных трасс, сделан огневой рубеж, приобретены пневматические винтовки и мишенные установки для пневматической стрельбы. А в сентябре текущего года было открыто отделение биатлона.

- Уверен, новый ратрак значительно повысит качество подготовки лыжных трасс, что будет способствовать развитию лыжных гонок и биатлона, - сказал Павел Богатырев.