В Бурятии запустят пилотный проект по сопровождению пациентов с COVID-19

Возможности для внедрения технологических решений для лечения заболевших COVID-19 обсудил Глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с представителями Байкальского банка Сбербанка. В ходе встречи достигнута договоренность о запуске пилотного проекта, в рамках которого на базе поликлиники №2 в Улан-Удэ на текущей неделе начнет работать электронная система медицинского сопровождения пациентов с COVID-19, лечащихся на дому. В планах внедрить данную технологию во всех поликлиниках города.

- В республике уже успешно применяется технология КТР (комплексное телемедицинское решение). Необходимо запустить подобный проект и для пациентов с ковидом, чтобы у людей, которые лечатся на дому, была возможность получать консультации своевременно. Прошу Минздрав после апробации отработать варианты распространения этой системы для больных ковид на все поликлиники. Нам необходимо снять нагрузку с операторов колл-центров и врачей по ежедневному массовому обзвону пациентов, - отметил Алексей Цыденов.

Управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов напомнил, что пилотный проект по дистанционному ведению пациентов с хронической патологией (артериальная гипертензия и сахарный диабет) с использованием платформы СберЗдоровье стартовал на базе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в июле этого года. На сегодняшний день в базе мониторинга находятся 1620 пациентов, в том числе 965 пациентов с артериальной гипертензией и 667 с сахарным диабетом. В пилотном проекте задействованы врачи больницы - 3 эндокринолога и 3 кардиолога.

- Аналогичная автоматическая система по дистанционному ведению пациентов с COVID-19 будет запущена уже на текущей неделе на базе городской поликлиники №2. Сейчас на подключение к системе СберЗдоровье заявлено порядка 2 тысяч пациентов с ковид, обратившихся во вторую поликлинику. Их будет ежедневно обзванивать робот, пациенты будут отвечать на заданные вопросы и при ухудшении здоровья будут перенаправляться на консультацию к врачу, - пояснил Антон Соколов.