Ростех завершил постройку первого МС-21-310 с двигателями ПД-14

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации Ростех) завершило постройку опытного самолета МС-21-310, который пройдет летные испытания с российскими двигателями ПД-14.

6 ноября самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут».

«Всего несколько стран в мире способны создавать авиационную технику такого уровня. Предстоящие испытания МС-21 с отечественными двигателями – это знаковое событие для отрасли, наглядное подтверждение того, что у отечественного гражданского авиастроения есть будущее», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

В рамках подготовки к первому полету специалисты проведут проверки систем самолета, отработают наземный запуск силовой установки, протестируют самолет и двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях.