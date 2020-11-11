Россияне сократили свои расходы на транспорт

Снижение потребительских расходов, которое проявилось в конце октября, не было выбросом или аномалией, сообщают аналитики СберИндекса в своём новом исследовании. В период с 2 по 8 ноября существенного улучшения в ситуации с тратами россиян не произошло. Изменение составило –8,3% г/г после снижения на 10,8% г/г неделей ранее. За последние 4 недели спрос сократился на 6% г/г.

Общая динамика остаётся самой слабой с конца мая. Сохраняется снижение расходов в непродовольственных товарных категориях (–3,4% г/г) и секторе услуг (–28,1% г/г).

Индекс потребительской активности, рассчитываемый на портале SberIndex.ru, за неделю упал на 3,5 пункта — до 67,8 п. Это соответствует уровням «вялого» воскресенья, когда многие остаются дома или совершают минимум покупок.

Траты на продовольствие характерно растут (3,1% г/г), cохраняется высокий спрос на лекарства и медицинские товары (+28,4% г/г).

Продолжает сокращаться спрос на все виды пассажирских перевозок. Расходы на авиа- и железнодорожные билеты снижаются на 57–58% г/г, быстро падают траты на городской транспорт (–40,5% г/г), каршеринг и такси (–25,6% г/г).