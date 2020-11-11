Единая справочная служба Примсоцбанка перешла на новый номер

Единая справочная служба Примсоцбанка перешла на новый короткий номер телефона. Теперь, для того, чтобы позвонить в банк и оперативно получить консультацию по продуктам и услугам банка, а также решить сложные ситуации, клиентам необходимо набрать 8-800-350-42-02.



Отметим, для звонков с мобильного телефона в банке по-прежнему действует специальная упрощенная система набора *4202. При этом каким бы номером вы не воспользовались, если вам необходимо поговорить с конкретным специалистом, вы можете после основного набрать добавочный номер, который указан на сайте банка.



Напомним, режим работы Единой справочной службы понедельник-пятница с 8 до 20.00, суббота с 9 до 18, воскресенье – выходной (по Владивостоку). Звонок бесплатный.