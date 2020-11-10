Солид Банк предлагает участвовать в розыгрыше на AliExpress с картой Visa

Оплатите 3 заказа на AliExpress картой Visa от Солид Банка во время распродажи 11.11. и участвуйте в розыгрыше купонов номиналом до 50 000 рублей!

Заказы необходимо совершить на сайте www.aliexpress.ru или в мобильном приложении «AliExpress» в период с 11 часов 00 минут «11» ноября 2020 г. по 11 часов 00 минут «13» ноября 2020 г. включительно по московскому времени.

Условия участия не распространяются на заказы, оплаченные коммерческой картой Visa Business.

Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – на сайте www.aliexpress.ru.

Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).