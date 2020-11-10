Бумер, миллениал или зумер? Сбербанк и Mastercard предлагают определить свое поколение в музыкальной игре

Во Всемирный день молодёжи, который отмечается 10 ноября, Сбербанк и Mastercard запускают молодёжную акцию «Изи Мьюзик» с известным рэпером GONE.Fludd. Зайдя на easysber.ru, можно определить своё поколение — бумер, миллениал или зумер, — угадывая популярные треки по гифкам. Все участники квиза получат в подарок стикерпак с GONE.Fludd и месяц бесплатной подписки на музыкальный сервис СберЗвук (входит в экосистему Сбера). Она будет действовать для всех пользователей, у которых нет действующей подписки на СберЗвук. А те, кто закажет на странице акции Молодёжную карту Mastercard® Сбербанка, получат шанс выиграть сертификат на шопинг в ASOS на три тысячи рублей.

GONE.Fludd — популярный рэп-исполнитель, человек-провокация, за жизнью которого следят миллионы фанатов, и амбассадор жизни в стиле «Изи». Вместе с GONE.Fludd банк и Mastercard расскажут молодёжи о том, что управлять финансами со Сбером просто, ведь с Молодёжной картой Mastercard не нужно носить с собой наличные и можно получать бонусы программы лояльности «СберСпасибо» в размере до 5% от стоимости покупки в молодёжных категориях.

Дебетовая Молодёжная карта Mastercard Сбербанка предоставляется лицам в возрасте от 14 до 25 лет включительно. Подробнее о карте — на сайте Сбербанка.