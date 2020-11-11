Программа лояльности «СберСпасибо» празднует день рождения и дарит подарки

Самой крупной банковской программе лояльности в России исполняется 9 лет. В честь дня рождения «СберСпасибо» объявляет о неделе выгодных покупок для своих клиентов: с 9 по 15 ноября 2020 года при совершении покупок по карте СберБанка у партнёров акции участники получат повышенные бонусы и подарки.

В этом году участие в акции принимает более 15 компаний из разных областей торговли и сферы услуг, среди них: федеральные торговые сети косметики, товаров для дома и бытовой техники и электроники; интернет-магазины; сетевые аптеки; компании, предоставляющие медицинские услуги и другие.

Все участники акции приготовили специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции.

Андрей Писарев, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«Мы любим дарить подарки нашим клиентам в свой день рождения — таким образом мы как будто бы отмечаем его вместе. Надеемся, что и в этом году сможем порадовать участников выгодными предложениями — наши партнёры приготовили классные скидки и повышенные бонусы за покупки. Успевайте, ведь это одни из самых выгодных дней в году!»

Обо всех подробностях акции, специальных предложениях и компаниях-участницах можно узнать на сайте