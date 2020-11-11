Три медика на Алтае заразились COVID-19 после вакцинации

На Алтае у троих медиков, которым ранее была сделана прививка от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V», тесты на коронавирус показали положительный результат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.



«Три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом», — говорится в сообщении.

Вакцина состоит из двух компонентов: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от COVID-19 человек считается только через три недели после второй прививки, так как все это время идет процесс формирования иммунитета, пояснили в минздраве.



Там предположили, что иммунитет к коронавирусу у получивших вакцину медиков к моменту контакта с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. «Только это могло стать причиной заражения медиков», — считают в ведомстве.