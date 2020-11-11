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Коронавирус в Бурятии: ситуация стабилизируется

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Рост новых случаев COVID-19 прекратился, эпидемиологическая обстановка стабилизируется: количество выздоровевших впервые превысило количество заболевших. По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 11 ноября выявлено 233 заболевших коронавирусом, всего с начала эпидемии – 14 130.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 267 человек, всего с начала эпидемии – 9 156.

Из 233 новых случаев COVID-19: 169 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 642 койки, занято – 2 219, свободно – 423. Занятость коечного фонда составляет 83,9%.

Амбулаторное лечение проходят 2 496 пациентов, наблюдается 12 323 человека. 

За последние сутки в регионе 6 человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 259 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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