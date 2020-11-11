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Иркутянам не до шопинга

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Но в условиях пандемии иркутянам не до шопинга, хождение по магазинам пришлось максимально сократить, что негативно сказалось на оборота торговли.

После апрельского обвала (на 23% по сравнению с апрелем прошлого года) спад продолжался, но темпы падения замедлялись, сообщает Иркутскстат. В сентябре снижение в розничной торговле Иркутской области составило лишь 1,8%, а в целом за 9 месяцев по отношению к январю-сентябрю 2019г. торговый оборот сократился на 3,9%. При этом продажа продуктов и напитков пострадала незначительно (снижение на 1,2%), а реализация непродовольственных товаров сократилась на 6,3%.

Основной удар принял на себя малый бизнес. Оборот индивидуальных предпринимателей в январе-сентябре сократился на 16%, малых предприятий – на 13%, розничных рынков и ярмарок – на 8%.

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Наиболее устойчивыми оказались крупные и средние торгующие организации, сумевшие укрепить свои позиции и увеличить продажи на 9%, сообщает Иркутскстат. В регионе успешно работают крупные торговые сети («Слата», «Янта», «Багира» и другие), обеспечивая почти треть общего оборота. В отличие от других торгующих организаций они сумели увеличить не только продажу продовольствия, но и непродовольственных товаров (соответственно на 1,4% и 7,7%).

В условиях вынужденной самоизоляции получила развитие интернет-торговля. Общий объем товаров, проданных через сеть Интернет, вырос в 3,2 раза.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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