В Иркутской области умерли 18 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 11 ноября в Иркутской области подтверждены 258 новых случаев коронавируса, накануне – 260. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 27 290 заболевших.

Впервые число выздоровевших превысило число заболевших. За последние сутки выздоровели 280 человек, за весь период эпидемии – 21 196.

Тем не менее говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации рано, не прекращается рост количества занятых коек ковидными больными. Госпитализировано за сутки 109 человек, всего – 4 654 человека, это рекорд с начала эпидемии.

За последние сутки умерли 18 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 617 человек: 592 человека от COVID-19, 125 от иных, не связанных с вирусом заболеваний.