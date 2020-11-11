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В Иркутской области умерли 18 человек с коронавирусом

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11 ноября 2020

По данным оперативного штаба, на 11 ноября в Иркутской области подтверждены 258 новых случаев коронавируса, накануне – 260. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 27 290 заболевших.

Впервые число выздоровевших превысило число заболевших. За последние сутки выздоровели 280 человек, за весь период эпидемии – 21 196.

Тем не менее говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации рано, не прекращается рост количества занятых коек ковидными больными. Госпитализировано за сутки 109 человек, всего – 4 654 человека, это рекорд с начала эпидемии.

За последние сутки умерли 18 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 617 человек: 592 человека от COVID-19, 125 от иных, не связанных с вирусом заболеваний.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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