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В Иркутской области приостановят работу общепита в обсерваторах

В Иркутской области вводят новые ограничения из-за коронавируса. Губернатор Игорь Кобзев внес изменения в указ, регламентирующий работу в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В зданиях, где находятся обсерваторы, с 11 ноября приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания. Это ограничение будет действовать до 20 ноября.

Также внесено изменение в правила проведения спортивных соревнований. Кроме участников, тренеров, обслуживающего и медицинского персонала посещать их могут представители аккредитованных средств массовой информации.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Иркутске выявлено 78 заболевших коронавирусом за сутки
В Иркутской области приостановят работу общепита в обсерваторах
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