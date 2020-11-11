В Иркутской области приостановят работу общепита в обсерваторах

В Иркутской области вводят новые ограничения из-за коронавируса. Губернатор Игорь Кобзев внес изменения в указ, регламентирующий работу в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В зданиях, где находятся обсерваторы, с 11 ноября приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания. Это ограничение будет действовать до 20 ноября.



Также внесено изменение в правила проведения спортивных соревнований. Кроме участников, тренеров, обслуживающего и медицинского персонала посещать их могут представители аккредитованных средств массовой информации.