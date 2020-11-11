В Иркутске выявлено 78 заболевших коронавирусом за сутки

Иркутск и Братск стали лидерами среди городов Приангарья по суточному приросту больных коронавирусом – за сутки здесь заболели 78 и 49 человек соответственно. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в регионе за 11 ноября, опубликованная на сайте регправительства.
Из 258 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 78 (всего 12 045),
- в Братске – 49 (всего 1 635),
- в Усть-Илимске – 43 (всего 1 160),
- в Черемхово – 22 (всего 327),
- в Нижнеудинском районе – 20 (всего 292).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:
- Иркутск – 12 045,
- Ангарск – 2 685,
- Иркутский район – 1 816,
- Усть-Кутский район – 1 658,
- Братск – 1 635.
По состоянию на 11 ноября всего за период эпидемии в регионе выявлено 27 290 заболевших.