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В Иркутске выявлено 78 заболевших коронавирусом за сутки

Иркутск и Братск стали лидерами среди городов Приангарья по суточному приросту больных коронавирусом – за сутки здесь заболели 78 и 49 человек соответственно. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в регионе за 11 ноября, опубликованная на сайте регправительства.

Из 258 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 78 (всего 12 045),
  • в Братске – 49 (всего 1 635),
  • в Усть-Илимске – 43 (всего 1 160),
  • в Черемхово – 22 (всего 327),
  • в Нижнеудинском районе – 20 (всего 292).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 12 045,
  2. Ангарск – 2 685,
  3. Иркутский район – 1 816,
  4. Усть-Кутский район – 1 658,
  5. Братск – 1 635.

По состоянию на 11 ноября всего за период эпидемии в регионе выявлено 27 290 заболевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Иркутске выявлено 78 заболевших коронавирусом за сутки
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