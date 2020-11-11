В Иркутске выявлено 78 заболевших коронавирусом за сутки

Иркутск и Братск стали лидерами среди городов Приангарья по суточному приросту больных коронавирусом – за сутки здесь заболели 78 и 49 человек соответственно. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в регионе за 11 ноября, опубликованная на сайте регправительства.

Из 258 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 78 (всего 12 045),

в Братске – 49 (всего 1 635),

в Усть-Илимске – 43 (всего 1 160),

в Черемхово – 22 (всего 327),

в Нижнеудинском районе – 20 (всего 292).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

Иркутск – 12 045, Ангарск – 2 685, Иркутский район – 1 816, Усть-Кутский район – 1 658, Братск – 1 635.

По состоянию на 11 ноября всего за период эпидемии в регионе выявлено 27 290 заболевших.